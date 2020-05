Radu-Parma, è già finita

Arrivato a Parma a gennaio per prendere il posto dell’infortunato Luigi Sepe, Ionut Radu non è riuscito a scalzare Simone Colombi che si è guadagnato la maglia da titolare sul campo.

Per il portiere rumeno di proprietà dell’Inter si è quindi trattato di un’esperienza poco fortunata che sembra però precederne un’altra da dodicesimo.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, l’Inter avrebbe deciso di affidare il ruolo di vice Handanovic per la prossima stagione proprio a Radu, destinato a prendere il posto di Daniele Padelli al quale non sarà rinnovato il contratto in scadenza.

Il ritorno alla base dell'ex Genoa sarà utile anche a livello regolamentare, essendo il giocatore cresciuto nel settore giovanile dell’Inter.

SPORTAL.IT | 23-05-2020 23:01