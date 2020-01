Radu-Parma: le parole dell'agente

L'infortunio di Luigi Sepe apre le porte all'arrivo di Ionut Radu al Parma. In un'intervista a FcInterNews, l'agente del portiere di proprietà dell'Inter, Oscar Damiani si esprime così sulla questione: "Si può fare Radu al Parma? Di certo non c’è ancora nulla. Il giocatore è in prestito al Genoa, mentre l’Inter è proprietaria del suo cartellino: sono le due società che devono decidere il futuro del portiere".

"Il Parma è una possibilità sulla quale le due società stanno ragionando e lavorando, ma al momento non c’è nulla di fatto".

SPORTAL.IT | 28-01-2020 12:40