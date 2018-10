Radu: "Sogno un ritorno all'Inter"

Due partite da titolare per Ionut Radu, portiere di proprietà dell’Inter ma attualmente in prestito al Genoa.

Proprio l’Inter è stato uno dei temi affrontati dal giocatore nell’intervista rilasciata a DigiSport: “Quando ero a Milano avevo 18 anni, mi è stata data l’opportunità di fare il secondo portiere, ma poi mi sono infortunato. All’Inter mi sono sempre sentito a casa e il mio sogno è quello di tornare, anche se non mi dispiacerebbe un’esperienza in Premier League”.

”Marchetti mi aiuta molto, mi dà consigli durante gli allenamenti e prima delle partite – ha dichiarato il giovane rumeno – Siamo due ottimi portieri, è il mister a decidere chi gioca. Obiettivi? La qualificazione con la Nazionale Under 21 all’Europeo, per me è molto importante”.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 14:45