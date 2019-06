Radu: "Un altro anno al Genoa mi farà bene"

Il portiere di proprietà dell'Inter Ionut Radu, lo scorso anno al Genoa, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato del suo futuro: "Io sto benissimo al Genoa. Penso che un altro anno in rossoblù mi faccia bene perché ho la possibilità di lavorare con un preparatore bravo come Alessio Scarpi che mi ha aiutato a crescere sotto tutti gli aspetti. L’Italia ha la scuola di portieri migliore al mondo".

Il modello resta Handanovic: "Sì, lui, come professionalità, è davvero eccezionale. Chi mi è piaciuto tra i colleghi? Musso dell’Udinese, proprio molto bravo".

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 18-06-2019 12:09