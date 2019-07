Radu vuole restare alla Lazio

Radu non ha nessuna intenzione, dopo 11 anni di militanza, di dire addio alla sua amata Lazio. Il difensore rumeno starebbe cercando di ricucire lo strappo con i vertici della società, in particolare con Tare, per essere reintegrato.

La volontà del 32enne Radu è chiara: vuole restare un giocatore della Lazio. Alla base del litigio alcuni comportamenti avuti dal rumeno, considerati eccessivi dalla società Lazio, anche se dovuti al grande amore per i colori biancocelesti che spinge, da sempre, il difensore.

SPORTAL.IT | 11-07-2019 09:39