Raducanu, ritiro dagli Internazionali: "Sto molto meglio", poi dà forfait. Il giallo dell'infezione toracica

Emma completa le intervista, sorride e rassicura tutti, poi lascia la sala stampa e ufficializza l'abbandono del torneo: ma è solo l'ultimo "mistero" recente sul suo conto.

Aveva appena rassicurato tutti in sala stampa, sorridente e pimpante come non mai: “Sto molto meglio”. Poi, una volta concluso l’incontro pianificato coi giornalisti al Foro Italico, ha raggiunto la saletta dell’organizzazione e…ha ufficializzato il suo ritiro dal torneo. È l’ultimo, bizzarro e clamoroso “mistero” sul conto di Emma Raducanu, la giovane campionessa britannica vincitrice degli US Open nel 2021 e frequentemente tirata in ballo a proposito di presunte corrispondenze d’amorosi sensi con Carlos Alcaraz. Un colpo di scena davvero curioso, anche se la bella Emma – soprattutto negli ultimi tempi – ha abituato alle sorprese.

“Sto bene”, die Emma: poi va in direzione e si ritira

Cosa è successo nella mezz’oretta scarsa che ha separato l’incontro di Emma con tv, siti e carta stampata? Una sessione a cui sono obbligate tutte le giocatrici WTA, pena multe salate. Raducanu, ovviamente, non si è sottratta e ha garantito: “Mi sento molto bene dal punto di vista fisico. Non ho nulla che mi dia fastidio, riesco a mettere insieme delle buone giornate”. Testimonianza suffragata dagli allenamenti dei giorni scorsi a Roma, in cui l’inglese aveva mostrato una discreta condizione. “Sono convinta che Roma possa rappresentare una svolta per me, sono molto affamata e felice”, ha aggiunto la giocatrice. Subito prima di ritirarsi.

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Le disavventure di Raducanu: infezione toracica a Bucarest

Raducanu mancava dai campi da Indian Wells. A metterla ko, impedendole di prendere parte a Miami e ai tornei successivi, era stata un’infezione toracica rimediata a febbraio in Romania, dove aveva raggiunto la prima finale in un torneo WTA dai tempi del celeberrimo trionfo da outsider a Flushing Meadows, da cui Emma proprio non è riuscita a riprendersi. “Non sono al 100%, i sintomi di questa infezione possono prosciugare le energie e minare la continuità atletica. Spesso mi sento svuotata, stanca, priva di energie“, aveva confidato. “In queste condizioni è difficile mantenere un livello alto per tutta una partita”.

Pochi alti e molti bassi per Emma, ora il nuovo forfait

Ritrovatasi al 30mo posto del ranking WTA, Raducanu non è nuova negli ultimi tempi a clamorosi colpi di mano. In inverno ha rimediato uno strano infortunio a un piede che ne ha compromesso la preparazione, qualche tempo dopo ha annunciato la separazione dal coach Francisco Roig, ex di Rafa Nadal e Matteo Berrettini ingaggiato appena sei mesi prima, quindi s’è beccata la già citata infezione toracica a Bucarest. Dopo essersi presa del tempo, Emma sembrava sul punto di ripartire da Roma, con vista su Parigi. Sembrava. Perché dopo aver detto a tutti di star bene, ha capito di sentirsi ancora male. E ora, dopo gli Internazionali, anche il Roland Garros torna in forse.