Milan, Allegri in ansia per Leao: le indiscrezioni da Milanello preoccupano. Mauro senza pietà: “Non è da grande squadra”

Rafa Leao non segna da 4 giornate e continua a trascinarsi dietro fastidi muscolari: potrebbe essere pubalgia. Intanto Massimo Mauro boccia il portoghese: "Non è da grande squadra"

Rafa Leao non sta attraversando un momento di forma smagliante, alle prese con i fastidi muscolari che da tempo ne condizionano le prestazioni. A secco da quattro giornate, il suo contributo – a intermittenza – non manca, così come l’impegno. Allegri sembra che non possa farne a meno, ma le indiscrezioni da Milanello preoccupano: Leao ha la pubalgia? Intanto Massimo Mauro sentenzia: non è da grande squadra.

Leao a rischio pubalgia, il Milan trema

L’abnegazione e l’attaccamento alla maglia rossonera di Rafa Leao sono da apprezzare, ma è evidente che l’attaccante portoghese non sia più brillante come a inizio stagione. Contro la Roma si sono notate tutte le difficoltà fisiche che ne stanno condizionando l’impiego e il contributo nell’ultimo periodo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Allegri non può fare a meno di puntare sul suo giocatore più tecnico, quello capace di spaccare in due la partita, di creare tanto per sé e per i compagni. Ma allo stesso tempo il problema fisico che attanaglia Leao, alle prese con un fastidio tra l’adduttore e la zona pubalgica, debba essere oggetto di valutazioni per il breve e lungo periodo.

Leao a corrente alternata, ma per Allegri è insostituibile

L’acciacco non è stato ancora smaltito, non è lo stesso Leao che sgasava a inizio campionato. Piuttosto si contiene, evitando sforzi fisici che potrebbero aggravare le sue condizioni. Viaggia a corrente alternata, se è vero che a Roma ha badato più al sodo che a offrire lampi di classe alla platea, è altrettanto da ricordare l’azione da cui è nato il gol del 2-1 di Rabiot contro il Como: una progressione delle sue, per mettere il compagno praticamente davanti alla porta avversaria.

Il suo contributo, Leao, lo fornisce sempre, a prescindere dai problemi muscolari. Non segna da quattro giornate, come ricorda TuttoSport, ma è pur vero che gioca spesso per la squadra, per i compagni: contro il Lecce ha creato lui le condizioni per segnare, come l’assist a Pulisic fermato da Falcone. Poi ci ha pensato Fullkrug a far saltare il banco.

A venire incontro ad Allegri e al calciatore è il calendario poco fitto di impegni: tra una partita e l’altra passa una settimana, tempo utile per recuperare le energie e lavorare serenamente. In vista la sfida col Bologna: possibile un impiego part-time per Leao, vista la presenza di Fullkrug, Nkunku e Pulisic che potrebbero non far sentire la mancanza del portoghese, bisognoso di recuperare parte dello smalto perduto.

Massimo Mauro critica Leao, cosa ha detto

Intanto, parlando di Rafa Leao, arrivano commenti poco gratificanti da Massimo Mauro. L’ex calciatore di Juventus e Napoli, da anni commentatore televisivo sulle reti Mediaset, ha tagliato corto in un’intervista rilasciata a Repubblica, dichiarando che “Leao non è un calciatore da grande squadra”.

Una critica dettata dalla difficoltà di assegnare al portoghese un ruolo chiaro e preciso. Qualche ora prima, aveva affermato: “Continuo a pensare che Leao non sia un centravanti, anche se qualche volta ha giocato bene in quella posizione. Con Leao davanti, la squadra non gioca bene. In mezzo fa fatica, lui deve stare sull’esterno e giocare a tutto campo per esprimersi meglio”. Da qui la soluzione ipotizzata da Mauro: “A mio avviso per il Milan è meglio giocare con un centravanti come Fullkrug e avere Leao più largo”.