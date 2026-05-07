Leao dai due volti: pippa sopravvalutata o talento irrinunciabile? – Il Milan farebbe bene a cederlo?

A Milanello si sta ragionando sul futuro del portoghese, il cui contratto (il più pesante della rosa rossonera) è in scadenza il 30 giugno 2028

Rafa Leao non è più tra gli incedibili in casa Milan. L’attaccante portoghese, approdato in rossonero il 1° agosto 2019 per 30 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, sta vivendo una stagione difficilissima al Milan, forse la più difficile di sempre. Al suo ritorno a Milanello, Massimiliano Allegri aveva messo il numero 10 al centro del progetto, salvo poi ricredersi e lasciarlo in panchina a più riprese.

Nemmeno 30 presenze e meno di 10 gol in questa stagione. A Milanello si stanno facendo due domande sul futuro del portoghese, il cui contratto (il più pesante della rosa rossonera) è in scadenza il 30 giugno 2028. Cosa dovrebbe fare il Milan? Tenere Lea oppure cederlo?

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la nostra disamina su Rafa Leao: pippa sopravvalutata o giocatore fondamentale per il Milan?