Rafa Leao è davanti a una scelta obbligata, lasciare il Milan è l'unica opzione possibile

Come e perché Rafa Leao sia approdato alla categoria degli irrisolti non è più un quesito da porsi, a questo punto del campionato. C’è da Champions da difendere, il lavoro di Massimiliano Allegri che ha inventato un Milan brand new e una stagione che non deve più essere sottoposta ad analisi. Adesso all’impeto va sostituita la riflessione, conti alla mano, con un giocatore talentuoso ma incostante e complicata da decifrare con questi elementi. Forse è tempo di spezzare una catena che non giova né al Milan, nè a Leao che altrove potrebbe riscattarsi. E consentire di rientrare dell’investimento alla società di via Aldo Rossi. Senza rimpianti e recriminazioni.

La delusione di Leao verso il pubblico

Se quanto riferito dal Corsport, in merito alla delusione e all’amarezza provata da Leao presuppone una presa di coscienza di quel che si sta perdendo dopo una stagione in crescendo allora dovrebbe venire da sé che anche questa presunta confidenza sarebbe rischiosa.

Perché tra l’esterno e il suo pubblico ci sarebbe una distanza siderale, qualora fosse ribadito per via proprio della sua resa, delle reti sbagliate e anche quell’ammonizione che non giova al rapporto con il pubblico.