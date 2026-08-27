Parole e musica di Rafael Leao, non è una battuta ma la versione fuori dal campo dell'esterno portoghese noto come WAY45, nome d’arte dell'attaccante del Milan quando si mette davanti al microfono. L'amore per la musica lo ha portato a incidere due album: nel 2021 il primo da solista, Beginning, L’inizio: 7 tracce che si dividono tra inglese e portoghese, fra rap, trap e drill, che raccontano la sua storia, dai sacrifici fino al successo. Poi My life in each verse, cioè La mia vita in ogni verso, che contiene 17 tracce. Milano lo ha ispirato e aiutato, consentendo al giocatore di entrare in contatto con la scena milanese. La passione per le note arriva da papà Antonio il quale «faceva musica quando era giovane» e inizialmente è stato un hobby domestico: «Ho creato un mini studio in casa, ho cominciato a imparare e provare, chi era vicino a me mi ha detto che era una passione da portare avanti». Il numero 45 del suo nome d’arte è il codice postale, come l'esultanza di Yamal. Nel 2024, Leao ha dato alle stampe anche un libro: "Smile. La mia vita tra calcio, musica e moda".

ANSA