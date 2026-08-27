Personaggio centrale nella storia recente del Milan, è prossimo alla chiusura di un ciclo durato molto in cui ha raccolto meno di quanto promesso
Rafa Leao, sette anni al Milan da eroe Scudetto a eterno incompiuto croce e delizia dei tifosi: potenziale campione, i gemelli, la separazione e i libri
Personaggio centrale nella storia recente del Milan, è prossimo alla chiusura di un ciclo durato molto in cui ha raccolto meno di quanto promesso
Rafa Leao, il ciclo al Milan sta per chiudersi
Rafael Alexandre da Conceiçao Leao, noto semplicemente come Rafael Leao o Rafa Leao, è in procinto di chiudere il ciclo Milan giunto al settimo anno di un rapporto che lo ha comunque reso un giocatore di levatura internazionale, pilastro della nazionale portoghese e ambito oggetto del desiderio per i principali club europei e turchi. Aston Villa e Galatasaray se lo contendono, il tecnico rossonero Ruben Amorim lo ha de facto messo fuori in vista del probabile addio. Ma chi è stato che cosa ha costruito, in queste stagioni di croce e delizia Rafa nella storia del Milan e del calcio italiano?
I successi di Leao con la maglia del Milan
Classe 1999, portoghese figlio di papà originario dell'Angola e mamma di São Tomé e Príncipe, Leao è cresciuto sul versante calcistico nello Sporting Lisbona, con cui ha esordito e vinto una Coppa di Lega portoghese (2017-2018), nel 2018 è passato al Lilla. Nel 2019 si è trasferito al Milan, che lo ha fortemente voluto tanto da risolvere anche la controversia legale con il Lille. Ha vinto in rossonero un campionato italiano (2021-2022) e una Supercoppa Italiana (2024), mentre a livello individuale è stato nominato miglior giocatore della Serie A (2021-2022) e migliore calciatore assoluto AIC (2021-2022). Con la nazionale portoghese si è aggiudicato la UEFA Nations League 2024-2025. Riservato in merito al suo privato, ha annunciato la nascita dei suoi gemelli in un'intervista a Che tempo che fa, a Fabio Fazio, che lo ha ospitato in qualità di autore.
Musica, libri e i progetti lontani dal campo
Parole e musica di Rafael Leao, non è una battuta ma la versione fuori dal campo dell'esterno portoghese noto come WAY45, nome d’arte dell'attaccante del Milan quando si mette davanti al microfono. L'amore per la musica lo ha portato a incidere due album: nel 2021 il primo da solista, Beginning, L’inizio: 7 tracce che si dividono tra inglese e portoghese, fra rap, trap e drill, che raccontano la sua storia, dai sacrifici fino al successo. Poi My life in each verse, cioè La mia vita in ogni verso, che contiene 17 tracce. Milano lo ha ispirato e aiutato, consentendo al giocatore di entrare in contatto con la scena milanese. La passione per le note arriva da papà Antonio il quale «faceva musica quando era giovane» e inizialmente è stato un hobby domestico: «Ho creato un mini studio in casa, ho cominciato a imparare e provare, chi era vicino a me mi ha detto che era una passione da portare avanti». Il numero 45 del suo nome d’arte è il codice postale, come l'esultanza di Yamal. Nel 2024, Leao ha dato alle stampe anche un libro: "Smile. La mia vita tra calcio, musica e moda".
La separazione di Leao dalla compagna e i gemelli
Estremamente riservato sul proprio privato, Leao ha vissuto una relazione nota per sua stessa ammissione con la sua compagna Debora Reis la quale ha dato alla luce i loro gemelli. Rafa nel corso dell'estate del 2024 aveva detto che sarebbe diventato padre. Sia lui sia la mamma hanno preferito non dare la notizia sui social. I gemellini si chiamano Leonardo e Tiago, i suoi primi figli, e oggi dopo che la storia tra i genitori è finita vivono in Portogallo. Nonostante la separazione, i due mantengono rapporti cordiali per la serenità e la crescita dei loro figli. Leao ha pubblicamente dichiarato di aver imparato il vero valore del tempo proprio grazie alla paternità.