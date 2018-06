Rafa Nadal marziano: undicesimo Roland Garros

Rafael Nadal sempre più nella leggenda del Roland Garros e del tennis. Il fuoriclasse spagnolo travolge quasi in scioltezza in finale Dominic Thiem e si conferma re assoluto dello Slam parigino, conquistando per l’undicesima volta il torneo. Il suo regno, iniziato nel 2005, è stato interrotto solo in tre occasioni. Numeri sbalorditivi, che riaffermano di nuovo la sua supremazia incontrastata sulla terra rossa.

Il tennista di Manacor fa valere il suo strapotere fisico e si impone implacabilmente in tre set (6-4, 6-3, 6-2), in poco più di due ore e mezzo in cui Thiem non riesce mai a sorprendere e a mettere davvero in difficoltà il suo avversario, intrattabile da anni sulla sua superficie preferita.

Primo set molto combattuto e giocato a un ritmo forsennato. Nadal parte forte e strappa immediatamente il servizio all’austriaco, che però si riprende subito e ottiene un pronto controbreak. I due tengono il servizio fino al 5-4, quando Thiem commette quattro errori cruciali che gli costano il set.

Altra partenza bruciante per Nadal nel secondo parziale, lo spagnolo si porta subito sul 3-0. Thiem torna a giocare ad un buon livello ma non è sufficiente: Rafa mantiene il servizio e si aggiudica il secondo set 6-3.

Thiem cede mentalmente nel terzo parziale: Nadal gli infligge di nuovo un break iniziale, poi allunga definitivamente per il 6-2 finale che lo proietta una volta di più nella storia.

Queste le parole di Rafa dopo la vittoria: “E’ qualcosa di incredibile: sono molto felice. Oggi ho giocato un’ottima partita: complimenti a Thiem che ha espresso per due settimane un livello di tennis altissimo. Lui e’ un giocatore di cui il tour Atp ha bisogno, presto vincerà qui”.

“Sono riuscito a giocare oggi il miglior match del torneo: era fondamentale riuscirci contro Thiem. Nel terzo set mi sono pure venuti i crampi e ho avuto un po’ di paura. Non riesco a descrivere le mie emozioni. E’ più di un sogno vincere qui a Parigi undici volte. Grazie a tutti”.

SPORTAL.IT | 10-06-2018 18:10