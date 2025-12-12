Operazione alla mano per Rafa Nadal: l'annuncio sugli Australian Open del maiorchino spiazza i fan

Il fuoriclasse spagnolo ha documentato sui social l'esito dell'intervento chirurgico e ci ha scherzato su: "Non credo che potrò giocare a Melbourne a gennaio".

“Non credo che potrò giocare gli Australian Open a gennaio”. Rafa Nadal non ha perso il buonumore e con questo sorprendente annuncio ha comunicato ai suoi fan di essersi sottoposto a un’operazione chirurgica alla mano destra. Attraverso un post su X il maiorchino – che ha chiuso la sua straordinaria carriera oltre un anno fa – ha dato notizia di un intervento volto a risolvere un problema che lo affliggeva da tempo. Non avrà troppa fretta di recuperare: i tempi in cui doveva ridurre al minimo attese e recuperi sono lontani, ormai. Rafa potrà rimettersi in forma con tutta calma.

Intervento chirurgico per Nadal: il post social

Già alcuni giorni fa, in un’intervista concessa a El Larguero, Nadal aveva prefigurato la necessità di sottoporsi all’ennesimo intervento. “Se non fosse stato per le mie condizioni fisiche, giocherei ancora a tennis. Purtroppo ho 39 anni e non ho mai vissuto con l’idea che senza infortuni avrei potuto vincere altri Slam, né durante la carriera né dopo”. E dopo queste sibilline dichiarazioni, ecco lo scatto che ha sorpreso i numerosi follower del fuoriclasse di Manacor. In cui si vede Nadal dotato di tutore e fascia per reggere il braccio, con tanto di lunga didascalia volta a spiegare la tipologia di intervento.

A quale tipo di operazione si è sottoposto Rafa Nadal?

“Ho dovuto sottopormi a un intervento alla mano per un problema che mi trascinavo da molto tempo, ma spero di star bene presto”, ha spiegato Nadal prima della battuta di spirito già anticipata: “Non credo che potrò giocare gli Australian Open a gennaio”. Secondo la stampa spagnola, l’ex “Re della terra rossa” è stato operato presso il Centro Medico Teknon di Barcellona a causa di una grave forma di osteoartrite dell’articolazione trapeziometacarpale, un particolare tipo di artrosi che interessa la zona alla base del pollice, tra il trapezio e il primo metacarpo. L’intervento avrebbe avuto luogo mercoledì scorso.

L’annoso problema alla mano destra del maiorchino

Nel corso dell’operazione a Nadal è stata impiantata un’artroplastica per spazzar via il dolore e ripristinare progressivamente la mobilità della mano destra. È noto come Rafa, negli ultimi anni della sua carriera, abbia sofferto tantissimo a causa di questo e altri tipi di problemi, tra cui la sindrome di Müller-Weiss al piede. La sua capacità di resilienza e gli straordinari risultati raggiunti lo hanno consacrato sempre di più tra le leggende del tennis. E non stupisce che, anche dopo questo annuncio, siano stati tantissimi gli attestati di stima e di vicinanza da parte dei fan, che continuano a seguirlo con straordinario affetto.