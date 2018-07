Rafael a un passo dalla Sampdoria

Novità in porta per la Sampdoria. I blucerchiati sono infatti vicinissimi ad assicurarsi Rafael, per molti anni numero 12 del Napoli e che si è appena liberato dalla società partenopea.

Il portiere brasiliano è vicino a dire sì alla società ligure, dove con ogni probabilità farebbe da chioccia a Emil Audero, destinato a giocare titolare dopo la positiva stagione in serie B al Venezia. In questo caso il sacrificato sarebbe Vid Belec, che dopo appena sei mesi lascerebbe la squadra doriana.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 21-07-2018 22:15