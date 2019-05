Rafael: arriva il rinnovo con il Cagliari

Rafael e il Cagliari vanno avanti insieme. Il portiere, classe 1982, è arrivato sull’isola nel 2016 e vanta 32 presenze, collezionate nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018: è stato uno dei protagonisti della risalita dei rossoblu in serie A, ed è considerato da tutti un esempio per impegno e professionalità.

La stagione in corso ha segnato il record negativo di presenze in campionato per Rafael: complice anche la crescita esponenziale di Cragno, non è mai sceso in campo. Nonostante questo il Cagliari ha deciso di prolungargli il contratto di un anno, con scadenza 30 giugno 2020. Un attestato di stima nei confronti di un professionista, sempre pronto a mettersi a disposizione della squadra, modello per i giovani del Casteddu.

Rafael è arrivato nel 2007 per vestire la maglia del Verona.

SPORTAL.IT | 21-05-2019 15:28