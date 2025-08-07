Rafael Leao al Tottenham, la clamorosa quota 100 fissata dal Milan rischia di rivoluzionare l'estate

L'esterno portoghese ancora nel mirino della Premier, stavolta sono gli Spurs a inserirlo in lista ma per portarlo al Tottenham il prezzo potrebbe rivelarsi inaccessibile

L’effetto domino innescato dalla partenza di Heung-min Son per la MLS ha registrato le prime, rilevanti ripercussioni anche nel nostro per l’inevitabile carenza che il Tottenham ha dovuto registrare in quel ruolo, orfano di un esterno dalle caratteristiche decisive.

Le opzioni sono diverse, la questione è assai delicata ma tra i possibili sostituti è incluso, secondo fonti citate da Givemesport, anche Rafael Leao per il quale il Milan chiede una cifra non inferiore a 100 milioni di euro.

Rafael Leao nel mirino del Tottenham

Sia chiaro, Leo non è l’unico erede in quella posizione del campo ma è il giocatore che convince di più, al momento e stando alla ricostruzione di GMS, gli Spurs e l’allenatore Thomas Franck, tecnico verso cui nutre stima e apprezzamento anche Pep Guardiola e che avrebbe manifestato il proprio entusiasmo al nome di Leao, non nuovo a simili situazioni.

Un esterno con le sue qualità, tecniche e fisiche, sarebbe perfetto per quell’assenza lasciata dall’ex Tottenham: il gradimento pare evidente e in Premier già altri club e allenatori avevano manifestato medesima considerazione nei suoi riguardi.

L’affondo del Bayern Monaco e il prezzo

Qualche settimana fa, più di recente, abbiamo riportato come e perché il Bayern Monaco abbia spinto per chiudere persuadendo il club di via Aldo Rossi non argomenti plausibili, ma senza riuscire a centrare l’obiettivo. Da ciò il prezzo minimo, stabilito dalla dirigenza e dalla proprietà rossonera che ha nel mentre chiuso per Theo in Arabia, destinazione non gradita dal portoghese il quale preferisce esprimersi in campionati a lui più congeniali.

In effetti, era stata respinta al mittente anche la sola allusione alla possibilità di un trasferimento in Premier del portoghese con il consolidamento della quota 100 milioni, poi, dopo la possibilità Bayern. La richiesta del Milan e di Cardinale che non intendono acconsentire al trasferimento di Rafa per una cifra inferiore alla quota 100.

Quota 100 milioni

Certamente il Tottenham ha delle possibilità economiche importanti, ma non sconfinate e l’operazione Leao sembrerebbe ardua per questa ragione: 100 milioni sono la conseguenza di un vortice di rumors che si sono susseguiti nei mesi scorsi complice anche qualche like di troppo sui social e la migrazione all’estero dei nomi importanti di questa squadra che Max Allegri sta rifondando con il supporto del nuovo ds Igli Tare.

Da non dimenticare, poi, la clausola rescissoria che sarebbe stata inserita nel contratto di leao e che ammonterebbe a una somma ancora superiore, fissata per liberare l’esterno lusitano. I rumors in merito indicano in 175 milioni la cifra da versare per avere accesso al suo cartellino.

Le alternative a Leao

Troppi, anche per il Tottenham che qualora l’offerta eventuale dovesse essere ritenuta a priori troppo bassa, hanno già valutato una carrellata di opzioni da contemplare e su cui concentrare i propri sforzi: un altro giocatore a cui è stato accostato il club è il nazionale brasiliano Rodrygo, che potrebbe essere più economico di Leao, ma resta da vedere se l’interesse nei suoi confronti si consoliderà.

In sette giorni sarà chiaro se e come avverrà l’affondo su Leao che, da queste prime indiscrezioni è uno dei possibili obiettivi. L’alternativa, rimanendo in Premier, potrebbe rivelarsi anche Grealish il quale avrebbe avuto qualche contatto con De Bruyne colpo del Napoli che avrebbe messo una buona parola nell’operazione.

Una settimana è il tempo che il Tottenham si è dato per chiudere. E non è affatto un intervallo che vedrà il Milan immobile, sul fronte Leao e altre operazioni qualunque sia l’evolversi di questa situazione.