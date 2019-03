Rafael Toloi preoccupa l'Atalanta

Fuori gioco ormai da tre partite, Rafael Toloi non è certo di quando potrà tornare in campo per aiutare la sua Atalanta a centrare un’altra qualificazione alle Coppe Europee: "Sto meglio, rientrerò il prima possibile, ma non so quando" ha detto il difensore brasiliano, fermo a causa di una tendinopatia all'adduttore lungo sinistro.

L'ex romanista ha poi ringraziato i tifosi per il supporto che non viene mai meno, in casa e in trasferta: "È la quarta stagione che sono qui, l'affetto e il sostegno del nostro pubblico saranno decisivi anche stavolta".



SPORTAL.IT | 12-03-2019 21:25