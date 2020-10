Rafal Majka vola negli Emirati

Nuova avventura per Rafal Majka. Dalla stagione 2021 i 31enne scalatore polacco correrà infatti per la UAE Emirates.

A dare l’annuncio del biennale firmato da Majka è stato un soddisfatto Mauro Gianetti, team principal della formazione emiratina: “Con Rafal il nostro gruppo di scalatori si impreziosisce di una pedina molto importante. Siamo sicuri che oltre ad essere una spalla solida per Tadej Pogacar, sara’ anche in grado di soddisfare le sue ambizioni personali. Noi gli chiediamo, infatti, di non perdere la voglia di mettersi in mostra”.

Dal canto proprio Majka sembra già pensare alla prossima annata…: “Sono molto felice di essere approdato in una realtà così importante – ha detto – Lavorerò per Pogacar quando sarà necessario, ma cercherò anche di fare bene in corse che mi si addicono quali la Tirreno-Adriatico, il Giro di Svizzera e anche la Vuelta”.

OMNISPORT | 19-10-2020 15:41