Raffaele Auriemma sicuro: Napoli, ecco il piano per Cavani

Il suo ritorno a Napoli farebbe impazzire i tifosi, che a inizio stagione si erano dimostrati freddini nei confronti del nuovo corso azzurro, salvo poi scaldarsi con le belle prestazioni della squadra di Ancelotti in campionato e in Champions. Certo, avesse a disposizione un bomber come Edinson Cavani, il Napoli avrebbe qualche chance in più di insidiare la Juventus e di poter lottare fino in fondo anche in Europa. Lo ha capito anche De Laurentiis che, come scrive Raffaele Auriemma, ha approntato un piano per riacquistare il Matador, ceduto al Psg nell’estate 2013 per 63 milioni di euro.

IL CLAMOROSO RITORNO – Sulle colonne di Tuttosport Auriemma sottolinea come l’attaccante stesso spinga per un ritorno in Italia, sia per ragioni familiari – a Napoli vivono i suoi figli, che attualmente riesce a vedere appena due volte al mese e in maniera fugace – che tecniche. L’ultima lite con Neymar in Brasile-Uruguay lo avrebbe definitivamente convinto a cambiare aria, soprattutto se – come plausibile – Al-Khelaifi e lo staff tecnico parigino intendono puntare ancora sul brasiliano, strappato al Barca con un investimento faraonico.

LE STRATEGIE DEL PRESIDENTE – De Laurentiis entrerebbe in gioco proprio qui. Il piano del presidente del Napoli, come scrive Auriemma nel suo articolo, sarebbe quello di “spalmare l’attuale contratto con il Psg da 12 milioni a stagione fino al 2020, con un quadriennale da 6-7 milioni annui per quattro stagioni. Una proposta che il patron azzurro non ha mai fatto a nessun altro ultratrentenne”. Solo per Cavani ADL farebbe un’eccezione alla sin qui ultraferrea modalità di gestione delle risorse e degli investimenti. Anche perché un piccolo, grande sforzo gliel’ha chiesto lo stesso Ancelotti: “De Laurentiis vuole accontentare Ancelotti che da tempo gli ha chiesto un rinforzo che permetta al Napoli il definitivo salto di qualità”.

SPORTEVAI | 18-11-2018 10:24