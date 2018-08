Rafinha non sarà un nuovo giocatore del Real Betis.

Il Barcellona ha deciso di rifiutare anche l’ultima offerta di un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Il club di Angel Haro non ha però perso tempo e ha chiuso in queste ore per Giovani Lo Celso dal Paris Saint Germain.

Una buona notizia per l’Inter che potrà dunque far partire l’assalto al giocatore nel prossimo mercato di gennaio.

SPORTAL.IT | 31-08-2018 15:40