Rafinha, l'agente attacca l'Inter

Mazinho, agente di Rafinha, non ha parole dolci nei confronti dell’Inter.

Il brasiliano, dopo i sei mesi disputati in maglia nerazzurra, sperava di essere riscattato: “Oggi è un giocatore del Barcellona – le parole di Mazinho a FcInterNews -. Voleva rimanere all’Inter: si è dato da fare per stare bene, recuperare e approfittare di una grande opportunità di restare in un club così. Non ci sono dubbi che il suo obiettivo fosse quello di rimanere. Era felice, in un gruppo coeso. Ma non è stato così e adesso lavorerà col Barcellona. Da quando è finito il campionato l’Inter non ci ha comunicato nulla, né a noi né al Barcellona. Le informazioni che ho le ottengo dalla stampa”.

Inter ancora prima opzione? I nerazzurri non hanno esercitato il diritto di acquisto. Noi per ora non possiamo aspettare. O meglio, non possiamo attendere che l’Inter bussi nuovamente alla nostra porta. Stiamo lavorando per la situazione del giocatore e non possiamo quindi dare la priorità all’Inter per tutti questi aspetti. Anche perché ripeto, le società interessate sono molte. E noi dobbiamo pensare al futuro del giocatore. Voglio aggiungere una cosa importante. Ripeto, Rafinha voleva restare all’Inter. Infelicemente non è successo” ha concluso l’agente di Rafinha.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 10:40