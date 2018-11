Il centrocampista del Barcellona Rafinha smentisce il padre-agente, l'ex Seleçao Mazinho, che ha parlato di addio a gennaio nel caso il minutaggio del figlio non aumenti.

"Sono concentrato solo sul Barcellona, chi mi conosce sa che se non sono convocato penso solo a impegnarmi di più per la partita seguente. Le parole di mio padre? Sono state sbagliate, io gioco qui da tanti anni, non sono uno abituato a parlare, ma non penso ad andare via", ha spiegato il blaugrana a margine di un evento.

SPORTAL.IT | 22-11-2018 14:35