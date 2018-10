Rafinha: "Spalletti non mi ha voluto"

Il centrocampista del Barcellona Rafinha in un'intervista a Sportmediaset ha parlato dell'Inter: "Spalletti è un grande allenatore ma penso che non mi abbia voluto tenere: l'Inter resta nel mio cuore, credevo di restare, ma alla fine hanno scelto altri giocatori. So che in estate i tifosi si sono mobilitati e che hanno creato anche l'hashtag riprendirafinha: una dimostrazione di grande affetto che ho ricambiato dando tutto me stesso e ricambio tuttora. A Milano sono stato benissimo, un'empatia immediata e naturale. Ancora oggi sono in contatto con i compagni, lo staff medico e i dirigenti: purtroppo però le porte poi si sono chiuse e non penso si possano riaprire. Ma ora sto bene al Barcellona, sono in un ottimo momento".

L'Inter è attesa al Camp Nou: "Si sfidano le due squadre in testa al girone, l'Inter è forte e spero tanto possa andare avanti in Champions. Certo, se dovessi giocare e segnare, per rispetto non esulterei: i nerazzurri sono sempre una parte di me".

SPORTAL.IT | 23-10-2018 12:15