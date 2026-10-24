Dopo Colantoni e Lucchetta, salutano anche le voci "storiche" delle ultime stagioni della Coppa del Mondo femminile. Ecco chi li ha sostituiti in cabina di commento.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Chi si è sintonizzato su Rai 2 per seguire il primo appuntamento della Coppa del Mondo di sci femminile 2026-27, il gigante di Soelden in Austria, avrà notato subito la differenza rispetto al passato. Non più la squillante voce di Enrico Cattaneo, che aveva fatto da sottofondo alle ultime stagioni del circo bianco, bensì quella di un altro telecronista. Novità anche al commento tecnico: al posto di Nadia Fanchini un’altra ex azzurra. Di chi si tratta? Chi sono i nuovi telecronisti scelti dalla Rai per raccontare la prossima, esaltante stagione sulle nevi della Coppa del Mondo?

Sci femminile, chi sono i nuovi telecronisti della Rai

Il nuovo telecronista Rai dello sci femminile è Maurizio Fanelli, classe 1980, originario di Potenza, conosciuto dagli appassionati soprattutto per il racconto delle gare di speed skating a Milano Cortina. La sua spalla tecnica è Verena Stuffer, ex azzurra classe 1984, che si è ritirata dalle scene nel 2018. Bolzanina di Santa Cristina, ha ottenuto dieci piazzamenti tra le prime dieci in carriera in CdM e ha nel quarto posto nel SuperG di Cortina d’Ampezzo del 2014 il suo miglior risultato. Un nome noto a sportivi e appassionati, come del resto lo era quello di Nadia Fanchini, a sua volta ex sciatrice azzurra di buon livello.

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Cattaneo e Fanchini come Colantoni e Lucchetta nel volley

Meglio chiarirlo subito: proprio come nel caso di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta per il volley, sostituiti da questa edizione nelle telecronache della Superlega da Edi Dembinski e Matteo Piano, si è trattato di un avvicendamento annunciato da tempo. Enrico Cattaneo ha fatto sapere di voler provare nuove sfide professionali, mentre si è chiusa dopo una sola stagione la parentesi da commentatrice di Nadia Fanchini. Per entrambi l’onore e il privilegio di aver raccontato le Olimpiadi Invernali “di casa”, impreziosite soprattutto dal doppio trionfo di una strepitosa Federica Brignone.

Coppa del Mondo, confermati Benzoni, Gandolfi e De Chiesa

Nessun cambiamento negli altri “ruoli” per le telecronache. Confermato come inviato a bordo pista l’ottimo Simone Benzoni, che spesso col suo microfono ha innescato simpatici siparietti con Sofia Goggia, Lindsey Vonn, la stessa Federica Brignone e altre atlete di spicco. In studio, invece, a introdurre la diretta e a raccogliere il testimone per le considerazioni conclusive la conduttrice Sabrina Gandolfi e l’ex campione azzurro Paolo De Chiesa. Una squadra collaudata, rinnovata nel suo reparto di punta. Per il giudizio dei telespettatori bisognerà attendere l’evoluzione di questa Coppa del Mondo.

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