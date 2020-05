Rai, è morto Beppe Barletti

Se ne va un altro pezzo di storia del giornalismo sportivo italiano e in particolare di “90° minuto”. All’età di 92 anni è infatti morto Beppe Barletti, storico volto e voce della trasmissione dalla sede di Torino. Entrato in Rai dopo sette anni alla Stampa, per l’emittente di stato Barletti si è occupato anche di cronaca effettuando interviste rimaste nella storia come quella al cardiochirurgo Chris Barnard.

Cantore degli scudetti di Juventus e anche di quello del Torino del 1976, in una recente intervista dichiarò il proprio tifo, sorprendendo molti: “Io sono nato a Torino da madre torinese, ma mio padre era di Lecce e per qualche anno a Lecce e nel Lecce ho anche vissuto e giocato: quella è la mia squadra del cuore, anche se ovviamente quei pochi amici che ho nel mondo del calcio sono tutti legati a Juventus e Torino".

SPORTAL.IT | 30-05-2020 21:55