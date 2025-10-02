La Rai licenzia Enrico Varriale per giusta causa: la condanna per stalking, cosa fa oggi e gli ultimi tweet

La 'guerra' tra il giornalista e viale Mazzini si chiude con un provvedimento che era nell'aria da tempo: lo scorso giugno era stato condannato in primo grado a 10 mesi

Enrico Varriale è stato licenziato dalla Rai per giusta causa. Il provvedimento nei confronti del noto giornalista sportivo fa seguito alla sospensione avvenuta nel 2022 in seguito all’indagine per stalking nei confronti della compagna che ha poi portato a una condanna in primo grado. Da quanto si apprende, la decisione comunicata ieri al cdr dal direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, non è collegata ai due procedimenti penali che vedono coinvolto l’ex conduttore de ‘Il processo del lunedì’ e ’90º minuto’.

La Rai licenzia Enrico Varriale: che cosa è successo

Come rivelato dal Corriere della Sera, ieri è stato informato prima il cdr, poi la comunicazione da parte di Petrecca è stata estesa oggi all’intera redazione Rai. Non si tratta, però, di un fulmine a ciel sereno. Tutt’altro. Il provvedimento era nell’aria da tempo, specie dopo quanto accaduto lo scorso 13 giugno, quando il giornalista è stato condannato in primo grado a 10 mesi per stalking e lesioni dal giudice monocratico del Tribunale di Roma che ha disposto anche la partecipazione a un percorso di recupero.

In realtà, però, il licenziamento per giusta causa – secondo quanto filtra dagli ambienti Rai – sarebbe da collegare ad altre ragioni. Nel dettaglio, a comportamenti scorretti avuti dall’ex vicedirettore di Rai Sport.

Stalking e condanna in primo grado. E c’è anche un’altra accusa

La sospensione di Enrico Varriale dalla tv pubblica era scattata nel 2022, ovvero dopo essere stato accusato dall’ex compagna di stalking e molestie. Nel corso del processo la donna ha raccontato le aggressioni subite, sia fisiche sia psicologiche.

E a distanza di tre anni, lo scorso giugno, è arrivata la condanna a 10 mesi. Ma non è finita qui. Perché c’è anche un secondo procedimento penale tuttora in corso, partito dopo la denuncia di un’altra donna con cui il giornalista campano ha avuto una relazione: in questo caso i fatti sono da datare al dicembre 2021.

La guerra con la Rai, cosa fa oggi e gli ultimi tweet

Varriale era stato sospeso da viale Mazzini in seguito alla prima denuncia per stalking. Ma nel marzo 2023 si rivolse al giudice del lavoro con l’intento di tornare sul piccolo schermo. Non è stato così. Da diversi mesi collabora con una tv napoletana ed è molto attivo sui social. Gli ultimi tweet proprio, al termine delle partite di Champions League con la solita ‘pizzicata’ alla Juve: “In in turno positivo per le italiane con 3 vittorie, solo la Juventus non va oltre il pari col Villareal. Nel 1° tempo la squadra di Tudor rischia anzi la sconfitta. Nella ripresa la ribalta ma stavolta i minuti finali sono fatali ai bianconeri beffati dal 2-2 dell’ex Veiga”.

E ne ha avuto anche per i critici di De Bruyne: “Primi fondamenti 3 punti in Champions per il Napoli. Vittoria sofferta con un coriaceo Sporting mai domo. De Bruyne chiude la bocca ai tanti critici da osteria, che lo avevano messo in discussione, con 2 assist meravigliosi per Hojlund che firma una splendida doppietta”.