Rai nel mirino dei tifosi: "Una buffonata!" 

La vittoria del Napoli e gli attacchi a Maurizio Sarri in casa Juventus non sono i soli argomenti che tengono banco sul web il giorno dopo la finale di Coppa Italia. Molti i tweet e i commenti sui social riguardanti la novità introdotta nella diretta tv di Rai Sport a causa delle porte chiuse: parliamo dei cosiddetti “tifosi virtuali”, la grafica che doveva replicare la presenza di tifosi sugli spalti e che è stata utilizzare anche per dare maggiore spazio allo sponsor Coca Cola, oltre che ai colori delle due squadre in campo.

Tifosi virtuali, escamotage non apprezzato dal pubblico

Un escamotage che è stato in gran parte bocciato dal pubblico televisivo: tanti gli spettatori che si sono lamentati del manto rosso che appariva sulle tribune dell’Olimpico.

“I tifosi virtuali stanno per scatenarmi una crisi”, ha scritto KK su Twitter. “La coreografia coi tifosi virtuali è ufficialmente una delle cose più trash mai viste sui campi da calcio”, aggiunge Marco.

“Chi ha avuto incubi stanotte dopo aver visto i tifosi virtuali ieri sera?”, ha chiesto Alice stamattina. “Spegnete i tifosi virtuali, per cortesia, sono una buffonata”, aveva invece chiesto Roberto durante la gara.

“I tifosi virtuali? Come la Juve di Sarri”

Ma tra i tifosi c’è anche chi ha utilizzato l’ironia per sottolineare come la grafica finisse per distrarre il pubblico da una partita già non troppo intensa e spettacolare. “La coreografia dei tifosi virtuali comunque migliore di qualsiasi altra fatta allo stadium”, il commento di Closing.

5Maggio azzarda invece un paragone con la Juve di Sarri: “Il calcio di Sarri sta a quello che poi offre davvero sul campo come i tifosi virtuali digitali in tv stanno agli spalti reali: una illusione costruita al computer, poi quando vai a vedere la realtà non c’è nulla”.

SPORTEVAI | 18-06-2020 12:36