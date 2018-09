Raikkonen amaro: lo sfogo dopo l'addio alla Ferrari

Arrivano da Singapore le prime parole di Kimi Raikkonen dopo l'addio alla Ferrari. Il pilota finlandese conferma le indiscrezioni uscite negli ultimi giorni nel circus: "Non è stata una mia decisione lasciare la Ferrari, l'ho saputo a Monza", ha spiegato il pilota finlandese.

"Quando a Monza ho saputo della separazione con la Ferrari, abbiamo iniziato a parlare con la Sauber. Ci abbiamo messo poco a trovare un accordo, mi bastano le mie motivazioni e non mi interessa il parere della gente. Sulle prestazioni nessuno potrà sapere cosa accadrà il prossimo anno. Si può ipotizzare ma si vedrà. Non ho bisogno, nè m'interessa sentire ciò che dicono gli altri". Poi provoca: "Ho ancora passione per le gare? No, sarò infelice per i prossimi due anni… lo dico per farmi fare domande da voi".

Peter Sauber intanto accoglie a braccia aperte Iceman: "Quando lo conobbi per la prima volta parlava a malapena l'inglese, in realtà parlava a stento in generale, ma il suo linguaggio del corpo era unico. Non ho mai dimenticato quell'incontro, ma ha bruciato le tappe sin dall’inizio. Sono rimasto affascinato da lui".

"Ho saputo di questa possibilità a Monza, e averla concretizzata è un grande segnale. Kimi ha una reputazione eccellente a Hinwil, ed è tanto popolare presso i fan. Darà a tutto il team un grande impulso. Kimi è ancora un pilota molto ambizioso e ha visto che la Sauber sta migliorando costantemente. Un anno fa non avrebbe fatto questo passo, ma ora metterà a disposizione tutta la sua esperienza per far crescere l’intero team sotto ogni aspetto. Ha fatto bene a scegliere la Sauber e non si rovinerà la reputazione", sono le sue parole a un sito tedesco.

Raikkonen sarà rimpiazzato in Ferrari dal monegasco Charles Leclerc: "I sogni si avverano… guiderò per la Ferrari nel 2019. Sarò eternamente grato alla Ferrari per l’opportunità che mi hanno concesso. Ringrazio il mio manager Nicolas Todt, che mi segue dal 2011. Ringrazio la mia famiglia, ringrazio una persona che non c’è più ma a cui devo tutto e questa persona è mio padre. Ringrazio Jules per tutto quello che mi ha insegnato, non ti dimenticheremo mai e grazie a tutte le persone che mi hanno supportato. Lavorerò come mai prima d’ora per non deludere nessuno di voi. Prima, però, c’è da concludere una stagione con un team che mi ha dato l’opportunità di mostrare il mio potenziale, la Sauber".

