Raikkonen: 'È la vittoria di tutti'

Vincere un Gp di Formula 1 a 39 anni e dopo cinque anni e mezzo di digiuno potrebbe far perdere la testa a molti.

Non però a Kimi Raikkonen, che festeggia in modo sobrio il primo successo della sua seconda carriera in Ferrari, che volge al termine: "Abbiamo vinto tutti insieme. Sono riuscito a partire bene, poi ho spinto al massimo. È stato un grande weekend, sono contento e piu' tardi festeggerò". il commento essenziale del finlandese dopo il trionfo di Austin.

Kimi ha poi analizzato la gara sul piano tecnico: “Siamo riusciti a rientrare al momento giusto per poi avere abbastanza gomme nel finale, per questo nonostante Verstappen abbia avuto l'occasione per attaccarmi siamo riusciti a tenere una buona velocità di gara".

SPORTAL.IT | 21-10-2018 23:50