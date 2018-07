Raikkonen: "Errore mio"

"Alla curva 3 ho avuto un bloccaggio e ho finito per colpire Hamilton e probabilmente per colpa mia si e' girato. E' stato un mio errore, a volte succede, e non e' stata una gara ideale per me".

Cosi' Kimi Raikkonen, terzo a Silverstone, sul contatto con Hamilton per il quale ha preso una penalizzazione di 10 secondi. "L'errore era mio, va bene cosi', me la meritavo. Ho scontato la penalita' e poi sono tornato a lottare, e' cosi' che si fa. Sicuramente senza quell'errore sarebbe andata ancora meglio, ci ho provato, ho fatto tutto il possibile per ottenere il risultato migliore".

SPORTAL.IT | 08-07-2018 18:00