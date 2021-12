Raikkonen: "Non vedo l'ora di tornare alla vita normale"

12-12-2021 18:47

Kimi Raikkonen non fa drammi dopo il ritiro nell’ultima gara di F1 della sua carriera: “A volte nello sport va così, c’era qualche problema con il dado della ruota, tanto che ho avvertito i primi segnali che qualcosa non andasse già alla curva 5, per poi perdere il controllo alle 7. Il risultato finale e che non c’è stato il risultato”.

Il pilota finlandese guarda già oltre: “Sono felice. Non vedo l’ora di tornare alla vita normale che viviamo al di fuori di un weekend di gara, a casa e con la famiglia. Ora posso effettivamente pianificare qualcosa che è difficile programmare quando sei in F1. È bello avere la libertà di trascorrere il tempo con i propri bambini e vederli crescere”.

OMNISPORT