Raikkonen rovina la festa Rossa

È una festa quasi perfetta quella della Ferrari a Montreal. Per un Vettel che ha dominato il Gp del Canada dal primo giro, dopo essere partito dalla pole, e che è tornato in testa al Mondiale con un punto di vantaggio su Hamilton, che ha terminato solo al quinto posto, ecco il deludente sesto posto di Kimi Raikkonen, mai in grado di impensirire Hamilton nonostante la gomma più fresca.

Queste le parole a fine gara del team principal della Rossa Maurizio Arrivabene ai microfoni di Sky Sport: “Sebastian ha guidato molto bene, ha avuto una grande macchina. I ragazzi, da giovedì, piano, piano e con calma, hanno fatto un grande lavoro e questo è il risultato. La Ferrari è una grande squadra, come dico sempre, sia in pista, che a casa. Si lavora, ci si concentra sui problemi, poi ovviamente serve anche un grande pilota. Oggi è mancato un po’ Raikkonen, però, il campionato è lungo: stiamo calmi e tranquilli, continuiamo a spingere per fare le cose seriamente”.



SPORTAL.IT | 10-06-2018 23:15