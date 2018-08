Raikkonen: "Vogliamo regalare una gioia ai tifosi"

Kimi Raikkonen ai microfoni di Sky parla a pochi giorni dal Gran Premio d'Italia a Monza: "E' la nostra gara di casa, avremo tantissimo sostegno da parte dei tifosi, speriamo di regalare loro un grande risultato. Spingeremo al massimo per fare bene in questo weekend e spero ci sia un risultato diverso per me rispetto a Spa. Siamo andati forte un po' ovunque quest'anno".

Raikkonen, insieme a Vettel, guiderà la sua Ferrari nelle vie di Milano fra piazza XXIV Maggio e i Navigli in occasione di un evento, il F.1 Milan Festival 2018, che fa da traino al GP: "Non è la prima volta per me a Milano, ma con la macchina di sicuro. E' grandioso incontrare i tifosi e per loro sarà grandioso vedere la Ferrari correre nel centro di Milano".

SPORTAL.IT | 29-08-2018 17:20