Raimondi per il Campodarsego

Il Campodarsego Calcio 1974 ha annunciato di aver aggiunto un nuovo attaccante alla formazione a disposizione di mister Antonio Paganin. Andrea Raimondi, attaccante padovano classe 1990, è da oggi a tutti gli effetti un nuovo giocatore biancorosso: a Reschigliano si unirà già ai suoi nuovi compagni di squadra per il primo allenamento con il gruppo.

Andrea Raimondi, nato a Padova il 26 giugno 1990, muove i primi passi nelle formazioni di quartiere in città, prima di passare al Calcio Padova all'età di dieci anni. Dopo tutta la trafila nel vivaio biancoscudato, debutta tra i professionisti nel 2008, contro il Pergocrema, e nel mercato invernale viene mandato in prestito alla Sangiovannese, in Seconda Divisione. In Toscana rimane un anno e mezzo, passando poi alla Juve Stabia con la quale conquista la promozione in Serie B e la Coppa Italia Lega Pro. Tornato al Padova, per un anno e mezzo indossa la maglia della sua città, mettendo a segno 4 reti, prima di passare al Trapani. Dopo le esperienze con Venezia e Cosenza, nel 2016 passa al Benevento, ma rimane vittima di un brutto infortunio al ginocchio. Dopo una parentesi alla Vigontina, l'anno scorso, in serie D, ha indossato la maglia dell'ArzignanoChiampo.

SPORTAL.IT | 17-07-2018 15:40