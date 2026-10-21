Raimondo, Tovalieri, Luiso, Corradi e Francioso: la favole dei grandi attaccanti cresciuti in provincia e diventati eroi romantici del calcio italiano

Il Toro, il Cobra e il Pistolero. Luiso, Tovalieri e Raimondo. Il calcio italiano da sempre sfodera storie di cannonieri nati dal basso, cresciuti nei polverosi campi di provincia, piccoli grandi eroi della “dea Eupalla” come scriveva il mito Gianni Brera che dalla periferia pallonara hanno calcato i lidi più prestigiosi dello stivale calcistico. La Serie B ha fatto spesso da sfondo, da trampolino di lancio e da rilevante fermata intermedia per carriere successivamente romanzate alla massima potenza.

Oggi il nome di Antonio Raimondo impazza sul web, sulle prime pagine dei giornali, in televisione e sulle frequenze radiofoniche. Solo qualche stagione or sono la realtà era decisamente diversa, quantomeno non così lapalissiana ad occhio nudo. Tanti addetti ai lavori in realtà conoscevano le qualità offensive dell’attaccante cresciuto nel vivaio del Bologna. Il ragazzo classe 2004, nato a Ravenna, fu intercettato da uno dei principali esperti in trattative e scopritore di talenti in Italia. Stiamo parlando di Stefano Capozucca. Il navigato dirigente, ex uomo mercato tra le altre di Genoa e Cagliari, nella stagione 2023-2024 da direttore sportivo della Ternana accolse in terra umbra proprio il rampante Raimondo sfruttando anche i buoni rapporti con il club felsineo proprietario del giocatore.

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Capozucca in esclusiva: “Raimondo come Borriello”

Raggiunto telefonicamente da Virgilio Sport lo stesso Capozucca ci ha raccontato un simpatico aneddoto collegato all’approdo di Antonio alla corte delle Fere:

“Quando prendo un giovane ovviamente intravedo in lui delle qualità, e così fu anche per Raimondo. Appena arrivò gli dissi che per certi versi somigliava ad un ragazzo che diversi anni prima avevo preso per il Genoa, ovvero Marco Borriello. Antonio ammise di non conoscerlo. Si documentò e il giorno mi disse di voler fare anche di più di Borriello in carriera. Ora a Frosinone sta conquistando davvero tutti e se lo merita”.

La scalata di Raimondo dalla B ai vertici in Serie A grazie ad Alvini

Un attestato di stima che conferma ciò che di eccellente sta mostrando il terreno di gioco in questo primo scorcio di campionato di Serie A, ma i seguaci della Serie B sanno perfettamente di cosa è capace l’ariete di Ravenna. Nella stagione 2025-2026 Raimondo ha contribuito da vero trascinatore all’impresa completata dagli Alvini boys al centro dell’attacco del Frosinone. Per Antonio nel dettaglio 11 reti in 37 presenze nel torneo cadetto e un lavoro sporco per il bene del collettivo ciociaro sempre apprezzato. Sudore e innumerevoli sacrifici durante la settimana negli allenamenti per toccare vette prima inesplorate. “Alvini mi ha cambiato la carriera. Devo tanto a lui. Nei campionati precedenti avevo fatto schifo”, testuali parole del buon Antonio. Da Capozucca a Castagnini, due direttori sportivi che hanno saputo vedere lontano chiamando al proprio capezzale un gioiello ancora grezzo. Raimondo da Nazionale? Roberto Mancini non potrà certo ignorarlo da qui in avanti. Nell’Under 21 Silvio Baldini lo considera un punto cardine del team azzurrino.

Il trampolino della Serie B: Luiso e Tovalieri

La Serie B storicamente ha fatto piangere di gioia migliaia di tifosi, da nord a sud, con figure mitologiche che in campo hanno siglato valanghe di gol narrando parabole di carriere non banali. Uomini veri che magari hanno frequentato solo di striscio i pluridecorati palcoscenici internazionali, ma che nei teatri della cadetteria si sono trasformati in autentiche celebrità degne di beatificazione pagana. Chilometrica la lista di cognomi iconici. I primi due sono Pasquale Luiso e Sandro Tovalieri. Il Cobra da Pomezia ha amato alla follia la Roma, essendo cresciuto nel vivaio giallorosso, ma ha vissuto le avventure più intense tra Arezzo, Bari, Cagliari e Perugia. Oltre 160 marcature. La rottura del legamento crociato del ginocchio agli albori del cammino da bomber non ha scalfito le certezze di Tovalieri, rafforzandone consapevolezza e autostima.

Al San Nicola assapora la sfrenata passione del caldo pubblico pugliese e incontra il fraterno compagno di esultanze Igor Protti, compianto centravanti ricordato con sincera commozione sempre dal Cobra in un recente evento. Il 21 giugno 1998 a Reggio Emilia Sandro mette il punto esclamativo sulla carriera mettendo a referto due gol decisivi, il secondo all’interno della lotteria dei rigori, nello spareggio per il salto in A contro il Torino. Popolo biancorosso in visibilio in una calda giornata di inizio estate. Poi c’è lui: Pasquale Luiso. Il “Toro di Sora“, perché in riva al Liri è diventato immarcabile per le difese avversarie e ha trovato anche l’amore di Kira.

Nella città di Vittorio de Sica ha posto famiglia e radici. Oggi capita sovente di incrociarlo lungo il corso principale con la sua inconfondibile postura e il suo sguardo fiero. L’orgoglio di chi ha sfoderato una magica rovesciata in faccia a Costacurta condannando il Milan ad una cocente sconfitta nel 1996 al cospetto del Piacenza, di chi in una splendente notte britannica ha spaventato il Chelsea del tandem Vialli-Zola con i colori del Vicenza, di chi ballava la “Macarena” dopo ogni rete, di chi ha riassunto la vita calcistica nel libro “Pasquale Luiso: il guerriero del gol”. Insomma, fiumi di inchiostro per i romantici dello sport più bello del pianeta.

Le storie romantiche di Corradi e Francioso

Epoche diverse, idoli più o meno recenti. Da Hubner a Schwoch passando per Coda, Tavano, De Vitis, Cacia, Dionisi e Granoche. Numeri, statistiche e storie personali significative per ognuno di questi formidabili goleador. La mente di chi scrive, però, è solleticata da altri due interpreti del ruolo meno noti ai più ma ugualmente meritevoli di attenzione. Il riferimento non casuale è rivolto a Bernardo Corradi e a Cosimo Francioso. Il primo si rivelò all’Italia pallonara con la casacca della rivelazione Chievo Verona, firmando 12 reti in cadetteria nell’annata che portò il piccolo quartiere della città scaligera in Serie A.

La dolce metà di Elena Santarelli, in pochi forse ricordano, ha vestito pure i colori del Manchester City in Premier League e del Valencia nella Liga iberica. Senza dimenticare le esperienze con Lazio, Parma e Reggina. Il secondo, invece, formò una coppia molto affiatata in attacco nel Lecce di fine anni ’90 del secolo scorso con Francesco Palmieri. Per la punta originaria di Brindisi, in totale, quasi 230 gol contando anche il periodo estremamente significativo assaporato con il Genoa. Brindisi, dicevano. Fino a qualche tempo fa nel cuore del quartiere Paradiso campeggiava una frase emblematica: “Questo rione è orgoglioso di avere un bomber in Serie B”. Una dichiarazione d’amore dei concittadini per un ragazzo cresciuto a pane e pallone. Francioso come Antonio Benarrivo: buon sangue non mente. “Brindisi porta d’Oriente, d’Italia Capitale regna per terra e per mare”, recita il famoso detto.