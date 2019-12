Rainey stronca la scelta di Marquez e Honda

L'ex pilota e campione del mondo della classe 500 Wayne Rainey ha bocciato la scelta di Marc Marquez di portare all'Honda il fratello Alex. "Vorrei che qualcuno attaccasse Marc e lo sfidasse. Se Alex dovesse sconfiggere Marc ad un certo punto, si abbracceranno e non ci sarebbe mordente. Per me Fabio Quartararo non sarebbe stata una cattiva scelta, anzi. Sarebbe molto divertente. C’è anche Maverick Viñales, che sta lentamente iniziando a farsi notare. Avrebbero dovuto scegliere qualcuno che è già stato in grado di sfidare Marc"

Inoltre la scelta potrebbe avere anche risvolti negativi: "Se uno dei due si fa male inevitabilmente ciò influirà sull’altro fratello. Tutta la famiglia sarà lì. La squadra sarà costruita come una famiglia, parliamo di due fratelli nella classe regina del mondiale in quella che è probabilmente la squadra migliore. Sarà interessante, ma sarei stato felice di vedere un altro pilota in quel team".

SPORTAL.IT | 30-12-2019 11:09