Raiola, annuncio sul futuro di Pogba

E’ uno degli agenti più importanti al mondo ed è quindi normale che stia vivendo un’altra estate da protagonista. Mino Raiola ha moltissimi giocatori che militano nelle migliori squadre italiane e per alcuni di loro potrebbe essere chiamato a trovare una nuova sistemazione.

Intervistato ai microfoni di Sky, Raiola ha commentato la decisione della Juventus di affidare la sua panchina ad Andrea Pirlo. “E’ stata una bella sorpresa. Giustamente parliamo di una società che ha vinto quello che ha vinto e che viene criticata qualunque allenatore si prenda. Se Pirlo farà giocare la squadra come giocava lui, Guardiola dovrà iniziare a nascondersi. Non ce ne sarebbe per nessuno. Era uno dei giocatori che faceva divertire di più”.

Nella scuderia di Mino Raiola è entrato anche Federico Bernardeschi, un giocatore che recentemente è stato anche accostato al Napoli. “E’ consapevole di quello che ha fatto e di quello che vuole fare. A me piace, ho parlato molto con lui in questo periodo, ci siamo conosciuti ed è un ragazzo che non si è seduto. Ha capito che la sua carriera è ancora ad un punto di inizio. Vediamo, lui nella Juve ci può stare, ma se ci saranno situazioni migliori le valuteremo. Io sono qui per questo, ma credo che che la Juve vorrà puntare ancora sul giocatore. E’ una nuova sfida anche per lui, visto che ci saranno un nuovo allenatore ed un nuovo sistema di gioco”.

Tra i suoi assistiti c’è anche De Ligt. “E’ il nuovo Rembrandt prodotto dall’Olanda, è un giocatore straordinario. Ha curato l’infortunio alla spalla, adesso avrà bisogno di un po’ di tempo per tornare in forma. La Juve ha un tesoro in mano importante”.

Infine un accenno al futuro di Paul Pogba, un campione il cui nome ciclicamente viene accostato di nuovo a quello della Juventus. “Pogba è un giocatore chiave per il Manchester United. Loro hanno un progetto importante e lui vi è dentro al 100%. Nessuna offerta per lui verrà accettata nel corso di questa estate. Presto parleremo di un nuovo contratto e lo faremo senza stress”.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 23-08-2020 19:35