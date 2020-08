Raiola: "Due italiane interessate a Balotelli"

“Sicuramente come giocatore Mario non è finito”, l’agente di Balotelli Mino Raiola assicura che il suo assistito ha ancora mercato in Italia dopo la disastrosa stagione al Brescia. “Il mondo intero ha una precisa opinione su Mario e solo con i fatti proveremo a cambiarla. Il Covid-19 non ci ha aiutato, ma adesso stiamo parlando con varie squadre e vedremo di ripartire”.

“Il calcio ha bisogno di attaccanti come lui. Anche in Italia può avere mercato, stiamo parlando con una, due squadre. Poi anche all’estero. Vediamo”, le parole del procuratore ai microfoni di Sky.

OMNISPORT | 23-08-2020 21:15