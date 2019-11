Raiola entra in azione: quattro big da piazzare

Complice lo stop del campionato per gli impegni della Nazionale, si torna a parlare di mercato. Riflettori puntati su Mino Raiola. Il noto agente è chiamato ad un super lavoro. Tantissimi i suoi assistiti che sarebbero al centro di trattative di mercato importanti. Opportunità per Mino Raiola, pronto ad entrare in azione.

Il primo "caso" da affrontare riguarda Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, da sempre "seguito" da Mino Raiola, ha fatto sapere che la sua avventura in MLS è terminata. C'è la fila per il 38enne attaccante. da capire chi avrà la forza di accontentarlo economicamente. Il Milan pare il pole position.

Complicata anche la situazione di Moise Kean. L'esperienza all'Everton, al momento, è fallimentare. Tanta panchina, diversi problemi e nessun gol all'attivo. A Mino Raiola il compito di rilanciarlo, magari con un prestito in qualche club italiano in cui possa giocare con continuità.

Si parla tanto anche di Gigio Donnarumma. Il rinnovo con i rossoneri sarebbe in alto mare e Mino Raiola starebbe cercando di capire se ci siano o meno le condizioni per una trattativa con la Juventus, da tempo sulle tracce del portiere classe 1999.

Ci si interroga anche sul futuro di Suso. Lo spagnolo, entrato da poco nella scuderia di Mino Raiola (al pari di Alessio Romagnoli) non è certo di restare al Diavolo. Tante le opportunità, soprattutto all'estero. Il talento di Suso non è in discussione.

Insomma, il futuro di tanti big è nelle mani di Mino Raiola, il procuratore più gettonato degli ultimi anni. Diversi suoi assistiti attendono novità già durante la finestra invernale, altri sperano di poter sorridere la prossima estate.

Senza dimenticarsi di un certo Mario Balotelli. Al momento, Super Mario pare felice della sua sistemazione al Brescia ma non è detto che, nei prossimi mesi, torni a bussare alla porta del suo agente per cercare altro.

SPORTAL.IT | 15-11-2019 10:06