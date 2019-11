Raiola propone l'alternativa a Ibra, i milanisti insorgono

Chi se non Zlatan Ibrahimovic? Il Milan ha bisogno di gol, di un attaccante in grado di segnare e aiutare la squadra a risalire la classifica, visto che la crisi di Krysztof Piatek sembra senza fine e che i riforzi arrivati in estate – Leao e Rebic – appaiono ancora troppo acerbi per la Serie A.

LA PROPOSTA DI MINO. Lo svedese è il grande sogno dei tifosi, ma il suo ingaggio appare complicato. Secondo la Gazzetta dello Sport, pescando tra i suoi assistiti Mino Raiola avrebbe proposto al Milan un’alternativa a Ibra: Moise Kean.

Dopo una stagione positiva alla Juventus, condita da 6 gol in campionato, l’attaccante classe 2000 è stato ceduto all’Everton dove, però, fatica a imporsi: finora appena 288 minuti in 9 presenze in Premier League, con zero reti all’attivo.

Secondo la Rosea, i dirigenti milanisti non si sarebbero mostrati entusiasti per la proposta di Raiola, nonostante Kean rientri nei nuovi parametri di mercato imposti dall’ad Gazidis: è giovane, sicuramente ha talento, e può aumentare il valore del suo cartellino nei prossimi anni.

NO E REAZIONI. Ma Boban e Maldini, probabilmente, in questo momento cercano un attaccante che assicuri maggiori certezze al Milan. Il no a Kean da parte dei dirigenti rossoneri ha diviso la tifoseria. “Ogni tanto un barlume di lungimiranza dalla dirigenza”, scrive Filippo su una delle pagine Facebook dedicate al tifo rossonero. Gabriella concorda: “Per favore non scherziamo… questo è peggio di Balotelli”.

Anche Luca boccia l’ex Verona e Juve: “Un altro montato non lo vogliamo”. Gianluca, invece, sfodera il sarcasmo: “Ibra o Kean? È proprio la stessa cosa…”.

Tra i milanisti, però, c’è chi si dice disposto a rischiare la scommessa Kean, soprattutto perché non convinto dell’operazione Ibrahimovic. “Se Ibra vuole 18 milioni per 18 mesi, bisogna assolutamente andare su un altro. Un milione al mese per uno di 38 anni non ha senso e non glieli da nessuno”, scrive Matteo. “Allora rimaniamo con Piatek e Leao e vediamo quanti gol segneranno”, risponde Gianni.

Jejj, salomonicamente, chiede il doppio colpo: “A me Kean non dispiace comunque, un giocatore interessante. Per me se arrivassero entrambi non sarebbe male”.

