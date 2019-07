Raiola sbotta: "Juve e Ajax trovino in fretta l'accordo per De Ligt"

La trattativa di mercato che ha come protagonista Matthijs De Ligt continua a tenere banco. Il 19enne difensore, di proprietà dell'Ajax, è in procinto di trasferirsi alla Juventus. Un'operazione, al momento, ferma in quanto le richieste del club olandese (non meno di 75 milioni di euro per il cartellino del giocatore) vengono ritenute troppo elevate dalla società bianconera.

Una situazione di stallo che sta innervosendo il giocatore e, in particolare, Mino Raiola. L'agente del nazionale olandese è uscito allo scoperto, "spiegando" cosa serve per arrivare alla classica fumata bianca: "De Ligt spera soltanto che la Juventus e l'Ajax dimostrino la volontà di raggiungere un'intesa e che l'accordo sia fatto in tempi rapidi", le sue parole al Telegraaf.

Insomma, l'accordo tra Matthijs De Ligt e la Juventus è già stato trovato da tempo (contratto quinquennale, con ingaggio da 12 milioni di euro, netti, a stagione) ma manca ancora l'intesa tra i due club. Intanto Matthijs De Ligt, a differenza di Antoine Griezmann, non ha nessuna intenzione di creare problemi all'Ajax e sarà, regolarmente, presente al raduno: "Darsi malato non è un'opzione per il calciatore e anche un arbitrato è fuori questione per noi", la conferma dello stesso procuratore Mino Raiola.

Con queste dichiarazioni, il noto agente punta a mettere fretta ai due club, così che Matthijs De Ligt possa mettersi a disposizione del nuovo tecnico Maurizio Sarri in tempi brevissimi. Da capire se l'Ajax sia disponibile, o meno, ad abbassare le pretese economiche per il cartellino del proprio gioiello. La Juventus, dal canto suo, avendo l’accordo con il giocatore, non pare disposta a fare follie e aspetta un corposo sconto.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 08-07-2019 07:57