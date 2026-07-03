Rai Sport rinnova il palinsesto con nuovi programmi e il ritorno di format storici. Debutta Gianluca Semprini, confermata la centralità della Domenica Sportiva

Una Rai Sport tra tradizione e innovazione. La nuova stagione di Rai Sport – illustrata oggi nella presentazione di tutti i nuovi palinsesti dell’emittente di stato – punta a coniugare la forza della propria storia con un linguaggio più moderno e una copertura ancora più ampia delle discipline sportive: accanto ai programmi storici, arrivano nuovi appuntamenti pensati per raccontare eventi, protagonisti e retroscena, mantenendo lo sport al centro come fenomeno popolare, culturale e sociale. Ampio spazio alla serie C ma anche alle storie, ai personaggi, ai ritratti degli sportivi.

“Domenica Sportiva” e “La Domenica Sportiva – Extra Time”

Restano le trasmissioni storiche: “Domenica Sportiva”, “Il Sabato al 90′”, “Il Processo del Lunedì”, “Dribbling” e “SportAbilia”, il programma dedicato allo sport paralimpico e ai temi dell’inclusione. L’intenzione, secondo il direttore Marco Lollobrigida, è di “Preservare l’identità di trasmissioni che hanno fatto la storia della televisione italiana, aggiornandone però linguaggi e contenuti”.

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La Ds torna alla denominazione originaria e rinnova il proprio format. In studio confermati gli opinionisti Adriano Panatta, Lele Adani e Ciccio Graziani. Al termine andrà in onda “La Domenica Sportiva – Extra Time”, spazio dedicato agli approfondimenti e all’analisi delle gare appena concluse.

“La Domenica Sportiva – Pomeriggio”: la novità con Gianluca Semprini

Tra le principali novità del palinsesto figura “La Domenica Sportiva – Pomeriggio”, in onda su Rai 2. Il nuovo appuntamento seguirà in diretta il pomeriggio sportivo con aggiornamenti continui e collegamenti dedicati ai principali eventi. Il programma accompagnerà il pubblico attraverso calcio, tennis, pallavolo, motori e molte altre discipline, con particolare attenzione alla Serie A, alla Serie C e al calcio femminile. Previsto anche uno spazio dedicato alle partite della Serie A tra le 17 e le 18. Alla conduzione ci sarà Gianluca Semprini, scelto per guidare uno dei progetti più importanti della nuova stagione.

Chi è Gianluca Semprini

E’ una sorpresa la presenza di Gianluca Semprini alla guida della Domenica Sportiva pomeriggio. Nato a Roma il 31 agosto 1970, Gianluca Semprini dopo gli esordi nelle radio romane e l’attività da freelance approda nel 2003 a Sky TG24, dove rimane per oltre tredici anni diventando uno dei volti simbolo dell’informazione dell’emittente. Nel 2016 passa alla Rai, conducendo Politics – Tutto è politica. Successivamente approda a Rai News 24, dove presenta la rassegna stampa mattutina, per poi guidare La Vita in Diretta Estate e il programma radiofonico Centocittà Dal 2021 è tornato al timone di Estate in Diretta e ha condotto anche lo speciale La grande attesa dedicato alla finale degli Europei di calcio. Tra gli incarichi più recenti figura anche la rubrica I giorni del Quirinale su Rai News 24.

Fuori Tempo – Le storie dello sport

Il venerdì sera debutterà “Fuori Tempo – Le storie dello sport”, nuovo programma di seconda serata su Rai 2. La trasmissione sarà composta da dieci puntate distribuite tra novembre-dicembre e marzo-aprile e racconterà vicende, imprese e personaggi che hanno lasciato un segno nello sport italiano e internazionale. Il focus sarà sulle storie che vanno oltre il risultato agonistico, riportando alla luce episodi rimasti nella memoria collettiva.

Live Sport Weekend

Nel fine settimana mattutino continuerà l’appuntamento con “Live Sport Weekend”, punto di riferimento informativo della redazione Rai Sport di Milano. Il programma offrirà notizie, collegamenti e aggiornamenti in tempo reale sugli eventi in corso tra cui lo sci.

Dribbling

Anche “Dribbling” proseguirà il proprio percorso editoriale, mantenendo l’attenzione sulle storie dei protagonisti dello sport. Il programma – in onda ogni sabato ore 18:00 su Rai 2 – alternerà interviste, reportage e approfondimenti dedicati sia ai risultati sia agli aspetti meno conosciuti della vita degli atleti, raccontandone il lato umano oltre la competizione. Tra i talent presenti ci sarà anche la calciatrice Agata Isabella Centasso.

Il Sabato al 90′

L’appuntamento che apre il weekend calcistico continuerà a proporre gli highlights degli anticipi di Serie A, i collegamenti dai campi e le prime analisi sulle sfide in programma la domenica.

Il Processo del Lunedì

Il tradizionale dibattito del lunedì sera manterrà la propria identità, proponendo analisi, opinioni e confronti sui temi più discussi del turno di Serie A. Il format verrà aggiornato nei contenuti e nello stile senza perdere le caratteristiche che lo hanno reso uno dei programmi simbolo del calcio in televisione.

Nasce “Rai Sport – Bordo Campo”

Tra le novità figura anche “Rai Sport – Bordo Campo”, in onda ogni lunedì alle 20 su Rai Sport (canale 58 digitale terrestre). La trasmissione unirà il racconto della Serie B e della Serie C attraverso reportage, interviste esclusive, approfondimenti tecnici e collegamenti dagli stadi. Oltre ai risultati, il programma metterà in evidenza il lavoro delle società, il ruolo dei tifosi, le rivalità storiche e la crescita dei giovani talenti, raccontando il calcio vissuto dalle comunità locali.

L’impegno del direttore Lollobrogida

Alla presentazione dei palinsesti il neo-direttore Lollobrigida ha spiegato: “Non sposteremo tutti gli sport sulla rete generalista, l’obiettivo è di rafforzare il canale tematico. Il Pomeriggio della domenica però avremo uno studio dedicato su Rai2 con aggiornamenti su tutto, stiamo tentando anche di rafforzare il calcio femminile. Proveremo a rafforzare la propaganda sul canale 58. Per quanto riguarda i dati del Mondiale sulle piattaforme, oggi c’è il 40% device connessi in più rispetto al passato su Rai Play per quanto riguarda un evento calcistico anche senza Italia.”