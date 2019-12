Rakitic e Vidal: i messaggi del Barcellona fanno sperare l'Inter

Inter e Barcellona quest'anno si sono incrociate in Champions League, ancora devono farlo nella sfida di ritorno che si terrà a San Siro martedì sera, ma potrebbero presto trovarsi in un cammino comune anche nelle prossime settimane. Stavolta nelle stanze del calciomercato: dalla Catalogna arrivano infatti segnali piuttosto chiari sulla possibilità che gli obiettivi di vecchia data Ivan Rakitic e Arturo Vidal possano vestirsi di nerazzurro nel corso dell'inverno.

Un messaggio piuttosto chiaro, in tal senso, è arrivato da parte del vicepresidente del Barcellona, Jordi Cardonner. Il braccio destro di Josep Bartomeu ha infatti parlato con 'Tuttosport', dando un sostanziale via libera alla Beneamata per trattare i due giocatori che tanto piacciono ad Antonio Conte.

"Non stanno giocando tanto, e il motivo l'ha spiegato più volte il nostro allenatore – sono state le sue parole -. Il fatto è che a centrocampo abbiamo un certo overbooking. La nostra rosa è molto ampia e quindi non sempre c'è spazio per tutti".

"Come giocherebbero in altre squadre non spetta a me dirlo – ha aggiunto Cardonner -. Fatta questa premessa, però, siamo contenti che i nostri calciatori siano associati a club importanti come Inter e Juventus. Significa che abbiamo una grande rosa".

"L'Inter è impressionante. Sono molto diversi rispetto agli ultimi anni, sono tornati pienamente a far parte del lotto dei grandi club d'Europa. Possiamo parlare di nuovo di grande Inter", l'ulteriore attestato di stima del dirigente blaugrana.

Insomma, le premesse sembrano esserci tutte. Le prossime settimane, poi, ci faranno capire se per l'Inter esista davvero la possibilità di fare la spesa a Barcellona.

Conte ci spera, le due società sembrano in ottimi rapporti. Ora la parola finale spetta ai diretti interessati: Rakitic e Vidal.

SPORTAL.IT | 08-12-2019 12:12