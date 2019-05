Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic sembra chiudere definitivamente ogni porta per quanto riguarda l'Inter: "Non so da dove arrivano certe notizie, sono orgoglioso dell'interesse dei nerazzurri che è un club importantissimo in cui giocano miei compagni di nazionale, ma io sto molto bene al Barcellona e sono felice", sono le sue parole a Mundo Deportivo.

"Non ho altri pensieri", ha chiosato il centrocampista croato.

SPORTAL.IT | 22-05-2019 10:42