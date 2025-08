Rakitic nella bufera per il coro anti-Juve: dopo la clamorosa gaffe arrivano le scuse

Tifosi bianconeri inferociti per l'errore commesso su Instagram dalla leggenda del calcio croato: "Volevo solo mandare un messaggio di auguri al mio amico Modric"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La gaffe, involontaria. La retromarcia. E le scuse. Ivan Rakitic, leggenda del calcio croato, ha provato a spazzar via la bufera social che lo ha travolto a causa del coro anti-Juve utilizzato in maniera maldestra nell’augurare buona fortuna all’amico Modric, fresco di presentazione al Milan.

Rakitic fa partire il coro anti-Juve, che gaffe

È proprio il caso di ricordarlo anche i grandi sbagliano. Rakitic e Modric raffigurano i simboli della generazione d’oro di una Croazia capace di arrivare seconda ai Mondiali del 2018 e terza quattro anni più tardi in Qatar. Compagni di reparto, di nazionale, amici, fratelli. Anche se Ivan ha rappresentato per anni il Barcellona, mentre Luka è stato colonna, anima e mente del Real Madrid.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In occasione della presentazione di Modric al Milan, Rakitic ha voluto mandargli un messaggio di auguri su Instagram postando uno scatto accompagnato da una canzone di sottofondo. Che in realtà era un coro anti-Juve. Apriti cielo: l’ormai ex calciatore, che ha chiuso la sua straordinaria carriera indossando la casacca dell’Hajduk Spalato, è finito nel mirino delle critiche tifosi bianconeri.

‘Colpa’ di Modric: le scuse sui social

Quello che doveva semplicemente essere un gesto carino all’indirizzo di un amico che si appresta a vivere una nuova – forse l’ultima – avventura professionale, si è in realtà rivelato un clamoroso boomerang. E a Rakitic non è rimasto altro che fare marcia indietro.

Sempre su Instagram l’ex Siviglia si è scusato con i sostenitori della Juventus spiegando che “volevo solo usare una canzone associata al Milan per congratularmi con il mio amico Luka Modric, senza essere a conoscenza del contesto storico o del significato del testo. Non avevo assolutamente intenzione di offendere nessuno, tanto meno un club per il quale nutro il massimo rispetto”.

La reazione dei tifosi della Juventus

In tanti hanno inevitabilmente storto il naso. E, infatti, c’è chi, come Angelo, scrive su X: “Non credo che dovremmo per forza accettare le scuse, anche se non è da tutti scusarsi”.

Però altri tifosi sottolineano come sia cambiato lo status della Signora negli ultimi anni. “Ci siamo messi nelle condizioni di essere presi in giro da chiunque! Uno in più, uno meno, questi siamo. Tutto merito del grande capo” twitta Andrea.