Rakitic ora snobba Inter e Juventus

Ivan Rakitic in un'intervista a Sportske Novosti sembra allontanare definitivamente i corteggiamenti di Inter e Juventus: "Non penso a nient'altro che al Barcellona. Nel calcio devi essere preparato a tutto, ma la mia idea è restare qui. Sono felice e orgoglioso di giocare nel Barcellona".

"Mi alleno di nuovo col sorriso e con tanta voglia di ritagliarmi il mio spazio in squadra. Sono determinato a fare del mio meglio per conquistare la fiducia di società, allenatore, compagni e tifosi. Se posso giocare, questo è sicuramente il posto migliore per me".

SPORTAL.IT | 27-12-2019 22:05