Al portale croato Tportal Ivan Rakitic ha parlato del suo futuro: "Non devo pensare ad altro che al Barcellona. Mi sono allenato bene in questi giorni, mi sento bene e sono convinto che sarò ancora a Barcellona per un po'".

"Voglio soltanto giocare e divertirmi: questo significa vincere ancora molti trofei con il Barcellona". Il giocatore, che sembrava vicino all'addio ai blaugrana, è stato accostato a Juventus, Inter e Milan.

SPORTAL.IT | 07-06-2020 17:06