Rakitic, spunta una nuova pretendente a sorpresa dall'Italia

A 32 anni appena compiuti, Ivan Rakitic sembra pronto per vivere una nuova esperienza professionale e magari anche a lasciare la Spagna dopo poco meno di dieci anni di permanenza tra Siviglia e Barcellona. Il centrocampista croato potrebbe scegliere di approdare in Italia, dove il numero dei club interessati alle sue prestazioni è in continuo aumento.

Dopo le milanesi e la Juventus, che avevano preso informazioni su Rakitic in tempi diversi senza però riuscire a convincere il Barcellona, complice un costo del cartellino ancora troppo elevato, l’assenza di contropartite giuste da proporre ai catalani, ma soprattutto complice la volontà del club blaugrana di non cedere il giocatore, volontà che potrebbe presto venire meno, secondo quanto riporta ‘Il Tempo’ anche la Lazio potrebbe manifestare il proprio interesse per Rakitic in vista della prossima sessione di mercato.

Il contratto di Rakitic con il Barcellona scadrà nel prossimo giugno e questa volta la società del presidente Bartomeu non sembra disposta al rinnovo, dopo che nelle scorse settimane il croato, messosi in evidenza anche per dichiarazioni clamorose sull’auspicato ritorno in campo dopo la lunga sosta forzata causata dalla pandemia di Coronavirus, aveva espresso a chiare lettere il proprio disagio per lo scarso spazio trovato in stagione.

Anche la Lazio segue Rakitic da tempo e potrebbe provare ad affondare il colpo in caso di partenza di Sergej Milinkovic-Savic, destinato a tornare uomo-mercato dopo aver disputato tre quarti di stagione ad altissimi livelli. A favore dei biancocelesti potrebbe giocare l’ormai probabile ritorno in Champions League, ma per la Lazio e per tutte le società italiane interessate alle prestazioni di Rakitic il pericolo numero uno sembra rappresentato dal Siviglia, pronto a fare un’offerta per riprendersi il giocatore.

SPORTAL.IT | 11-05-2020 16:16