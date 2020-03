Ivan Rakitic non pensa di lasciare la Spagna. Il centrocampista croato, che potrebbe dire addio al Barcellona a fine stagione, vorrebbe chiudere la carriera nel Siviglia, il club dove ha giocato per quattro anni vincendo l'Europa League.

Lo riporta il quotidiano catalano Sport: si allontanano così Inter e Juventus, pronte all'assalto in estate anche per la posizione contrattuale del giocatore, in scadenza nel 2021.

SPORTAL.IT | 19-03-2020 13:46