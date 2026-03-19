Rakow-Fiorentina 1-2, Kean rovina la qualificazione: scintille con Vanoli per il cambio, addio più vicino

La squadra di Vanoli rischia grosso in Polonia, ma si sveglia proprio dopo l'uscita dal campo di Moise: Piccoli e Pongracic da centrocampo regalano i quarti di Conference

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Non senza brividi la Fiorentina centra la qualificazione ai quarti di finale di Conference League. La squadra di Vanoli rischia grosso col Rakow, che sblocca il risultato a inizio ripresa pareggiando così il 2-1 dell’andata al Franchi. Poi una deviazione di Piccoli su tiro da fuori di Ndour e Pongracic con un super gol da centrocampo nel recupero consentono alla Viola di passare il turno. La festa, però, è stata rovinata dal gesto di stizza di Kean nei confronti dell’allenatore al momento della sostituzione: la sua presenza in campo con l’Inter è a rischio?

Rakow-Fiorentina: primo tempo senza emozioni

Vanoli lancia Christensen tra i pali al posto di De Gea, mentre in attacco testa Kean dal primo minuto in vista del big match con l’Inter. E l’attaccante parte subito forte con uno spunto che impensierisce la retroguardia polacca.

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Primo tempo avaro di emozioni: dopo il convincente poker alla Cremonese, si attendevano ulteriori conferme dalla Fiorentina, che, invece, è scesa in mano col freno a mano tirato, forse per via del 2-1 dell’andata del Franchi da difendere. L’unico sussulto della prima frazione lo regala Christensen, protagonista in negativo di un’uscita a vuoto sul cross di Jean Carlos: provvidenziale il salvataggio in copertura di Ranieri.

Black out viola: Rakow avanti, furia Kean

La gara di Sosnowiec si sblocca dopo soli 22’ dall’inizio del secondo tempo. Azione avvolgente dei padroni di casa del Rakow, Ndour troppo morbido in marcatura su Strusky e tiro sul primo palo su cui è in ritardo Christensen. Al 60’ Vanoli cambia tutto: dentro Gosens e Piccoli, fuori Fazzini e Kean. L’attaccante non prende affatto bene la decisione del suo allenatore: chiede spiegazioni in modo plateale al tecnico e poi viene catturato dalle telecamere mentre compie un gesto di stizza nei confronti della panchina.

Reduce da un dolore alla tibia che lo aveva costretto a saltare la partita col Parma e poi l’andata dell’ottavo di Conference col Rakow, Kean era tornato tra i convocati per la trasferta di Cremona senza tuttavia essere gettato nella mischia. Con ogni probabilità, Vanoli ha semplicemente voluto preservarlo in vista della sfida con l’Inter, che è troppo importante per le speranze salvezza della Viola. Sui social, intanto, viene nuovamente messo in discussione il futuro dell’ex Juventus nel capoluogo toscano. Il Milan è sempre vigile: anche alla luce di questo episodio, i rossoneri si preparano a uscire allo scoperto?

Riscatto Ndour: Piccoli e Pongracic regalano la qualificazione

Grazie ai nuovi entrati, la Fiorentina assedia gli avversari e arriva il gol dell’1-1 che vale la qualificazione ai quarti. Ancora uno spunto dell’ottimo Parisi, sponda di Piccoli e conclusione dalla distanza di Ndour deviata proprio dall’ex centravanti del Cagliari.

Nel finale il Var non abbocca alla simulazione di Brunes: il rigore dato in un primo momento dall’arbitro Juan Martínez Munuera è cancellato dopo la revisione al monitor perché le immagini chiariscono che non c’è contatto con Christensen e l’attaccante del Rakow viene punito con l’ammonizione. In pieno recupero, col portiere polacco nell’area viola per l’ultimo disperato assalto, arriva anche il raddoppio di Pongracic da centrocampo.