Rakow-Fiorentina, moviola: il Var salva i viola, serata no per il nipote di Tudor e il cugino di Haaland

La prova dell’arbitro Munuera nel ritorno degli ottavi di Conference League analizzata al microscopio, il fischietto spagnolo ne ha ammoniti quattro

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La stava combinando grossa l’arbitro spagnolo Munuera che nella ripresa, sull’1-1, ha concesso un rigore inesistente al Rakow con rischi enormi per la Fiorentina. Ci ha pensato il Var ad annullare il penalty prima del gol del sorpasso viola. Vediamo cosa è successo.

Rakow-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 19′ si fa male Fran Tudor (nipote dell’allenatore ex Juventus e oggi al Tottenham Igor) e viene sostituito da Mosor. Regolare al 46′ il gol di Struski così come il rocambolesco pari di Piccoli al 69′. Primo giallo al 71′, è per Dodo per un pestone ai danni di Jean Carlos Silva. Paura per i viola all’84’: uscita bassa di Christensen su Brunes, che crolla a terra.

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Il Var salva i viola

Per l’arbitro è rigore ma il Var vede che si tratta di un tuffo plateale e revoca il penalty, ammonito Brunes, il cugino di Haalande per proteste anche Ndour e Ameyaw. Al 90′ giallo per proteste anche per il tecnico Tomzyk, che già all’andata era stato ammonito. Al 95′ ammonito Pongracic per fallo su Brunes. Regolare al 97′ il gol proprio di Pongracic che fissa il risultato sul 2-1 per i viola.

Chi è l’arbitro Munuera

Juan Martínez Munuera, la scelta per Rakow-Fiorentina di Conference, è uno degli arbitri più esperti della Liga spagnola, internazionale dal 2015 e con una lunga esperienza nelle competizioni internazionali. Classe ’82 ha diretto anche la Roma in passato. Agli ultimi Europei in Germania è stato selezionato per il ruolo di varista

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cabañero e Prieto con Muñiz Ruiz IV uomo, Cuadra Fernandez al Var e Iglesias Villanueva all’Avar l’arbitro del match ha ammonito Dodo, Brunes, Ndour e Ameyaw.